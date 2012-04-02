Ялта вперше відзначить справжній день народження

Ялта 4 квітня відзначить 174-у річницю з дня присвоєння курортній столиці статусу міста, повідомила прес-служба мерії.

"Ми вводимо нову традицію святкування справжнього дня народження Ялти - 4 квітня, коли імператор Микола I підписав указ про присвоєння Ялті статусу міста. Це торжество, перш за все, розраховане на ялтинців. А для наших туристів ми організовуємо свято Ялти в літку, яке традиційно пройде у другу неділю серпня ", - сказала заступник міського голови Ялти Олена Юрченко.

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