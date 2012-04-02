У Ялті потонув аквалангіст
11:09, 02 квітня 2012Крым
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Відпочивав з друзями
У Ялті потонув чоловік, який плавав у Чорному морі з аквалангом. Інцидент стався у другій половині дня 1 квітня, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС.
39-річний житель Сімферополя відпочивав на березі моря в компанії товаришів.
Потім він надів гідрокостюм і пішов пірнати, а назад не повернувся. Бійці МНС витягли тіло загиблого кримчанина з води.
Місце, де стався нещасний випадок, не пристосоване для купання.
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