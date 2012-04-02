У Ялті потонув аквалангіст

У Ялті потонув чоловік, який плавав у Чорному морі з аквалангом. Інцидент стався у другій половині дня 1 квітня, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС.

39-річний житель Сімферополя відпочивав на березі моря в компанії товаришів.

Потім він надів гідрокостюм і пішов пірнати, а назад не повернувся. Бійці МНС витягли тіло загиблого кримчанина з води.

Місце, де стався нещасний випадок, не пристосоване для купання.