У Криму четвертий день шукають глухонімого підлітка

У Криму четвертий день шукають 15-річного глухонімого підлітка з Полтави Костянтина Магденка, який зник на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування 30 березня в районі Ангарського перевалу, повідомили прес-служби кримських управлінь МНС і МВС.

Учасник змагань не прийшов до фінішу, спочатку спортсмени намагалися розшукати підлітка самостійно, потім - звернулися за допомогою до міліції.

Хлопчика шукають працівники МНС і МВС, фахівці-кінологи, працівники контрольно-рятувальної служби, лісники, добровольці.

Вони обстежили 18 кілометрів території.

«Розшук зниклого на Ангарському перевалі підлітка продовжується в рамках порушеної кримінальної справи», - зазначили в міліції.