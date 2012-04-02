Бродячим псам побудують притулок
11:41, 02 квітня 2012Крым
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Ціна питання - два мільйона гривень
Притулок, розрахований на 250 безпритульних собак, планують побудувати в Сімферополі, влада оцінює роботи у два мільйона гривень, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Анатолій Рогов.
Притулок хочуть побудувати на вулиці Жені Дерюгіної, в 200 метрах від республіканської клініки. Під нього відведуть два гектари землі.
Рогов повідомив також, що витрачанням грошей буде займатися не міська влада, а громадська організація, яка виступає з такою ініціативою.
Будівництво обіцяють розпочати в цьому році.
За матеріалами КІА
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