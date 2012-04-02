Бродячим псам побудують притулок

Притулок, розрахований на 250 безпритульних собак, планують побудувати в Сімферополі, влада оцінює роботи у два мільйона гривень, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Анатолій Рогов.

Притулок хочуть побудувати на вулиці Жені Дерюгіної, в 200 метрах від республіканської клініки. Під нього відведуть два гектари землі.

Рогов повідомив також, що витрачанням грошей буде займатися не міська влада, а громадська організація, яка виступає з такою ініціативою.

Будівництво обіцяють розпочати в цьому році.

За матеріалами КІА