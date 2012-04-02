Крим вибере найкращого гарсона

Кращого кухаря і офіціанта виберуть наприкінці квітня в Сімферополі. Конкурс проводиться для популяризації професій, повідомив курортно-інформаційний центр Криму.

«Головна "фішка" конкурсу кухарів - готуємо з кримських продуктів. Для офіціантів - сервіровка столу в тематиці Євро-2012. Багато що вже придумали. Але не зайвими будуть ідеї для конкурсів», - говорить міністр курортів республіки Олександр Лієв.

Конкурси "Кращий кухар Криму" і "Кращий офіціант Криму" організовані вперше.

Переможців нагородять коштовними призами.

Інші подробиці Мінкурортів поки що не повідомило.