Крим вибере найкращого гарсона
11:46, 02 квітня 2012Крым
0 0
"Фішки" конкурсу
Кращого кухаря і офіціанта виберуть наприкінці квітня в Сімферополі. Конкурс проводиться для популяризації професій, повідомив курортно-інформаційний центр Криму.
«Головна "фішка" конкурсу кухарів - готуємо з кримських продуктів. Для офіціантів - сервіровка столу в тематиці Євро-2012. Багато що вже придумали. Але не зайвими будуть ідеї для конкурсів», - говорить міністр курортів республіки Олександр Лієв.
Конкурси "Кращий кухар Криму" і "Кращий офіціант Криму" організовані вперше.
Переможців нагородять коштовними призами.
Інші подробиці Мінкурортів поки що не повідомило.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter