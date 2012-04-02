Партія регіонів трохи додала в рейтингу

Партія регіонів продовжує лідирувати серед партій, що претендують на місце в парламенті, свідчать дослідження, проведені групою "Рейтинг".

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у березні, 21,3% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за Партію регіонів, 20,9% - за "Батьківщину", 9,9% - за "Фронт змін", 7,4% - за Комуністичну партію, 7,2% - за партію "УДАР" Кличка, 4,3% - за "Свободу".

Ще 2,7% виборців підтримали б "Громадянську позицію", 1,5% - Народну партію.

Близько 1% виборців підтримали б Європейську партію України, Українську соціал-демократичну партію (Партію Королевської "Україна - Вперед!") та "Нашу Україну".

Решту партій підтримують близько 4%, не визначились з вибором - 17,7%.

Порівняно з лютим дещо зросли рейтинги "Батьківщини" (з 19,6 до 20,9%) та Партії регіонів (з 18,2 до 21,3%).

"Позиції останньої покращились не в останню чергу через поглинання "Сильної України" Тігіпка. Це дозволило Партії регіонів з мінімальним відривом очолити партійний рейтинг", - йдеться в прес-релізі.

"На цьому тлі погіршились показники Фронту змін (з 11,2 до 9,9%). Можна припустити, що на це вплинуло обговорення об’єднання партій Фронт змін та Батьківщини на базі останньої", - зазначили автори дослідження.

Згідно з результатами лютневого дослідження соцгрупи "Рейтинг", прихильники "Фронту змін" таке об’єднання сприймають значно гірше (лише 75% готові вже підтримати єдиний список), ніж прихильники "Батьківщини" (90%).

Продовжує демонструвати ріст партія "УДАР": з 5% у грудні минулого року до 6,5% - у лютому та до 7,2% - у березні. Порівняно з лютим рейтинги КПУ (7,4%) не змінилися.

Опитування проводилося 15-26 березня. В ньому взяло участь 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%, повідомляє "Українська правда".