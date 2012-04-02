Кримчани почистять річки

Близько чотирьох тисяч чоловік візьмуть участь в благоустрої, озелененні, очищення від сміття прибережних територій водних об'єктів у Криму, повідомив Республіканський комітет водного господарства.

Роботи будуть проходити протягом місяця.

За цей час планується ліквідувати стихійні звалища і привести в належний санітарний стан території, що примикають до річок, заток, водойм, каналів.

В акції беруть участь колективи Рескомітету та районних водогосподарських організацій.