Кримчани почистять річки
13:02, 02 квітня 2012Крым
0 0
На все місяць
Близько чотирьох тисяч чоловік візьмуть участь в благоустрої, озелененні, очищення від сміття прибережних територій водних об'єктів у Криму, повідомив Республіканський комітет водного господарства.
Роботи будуть проходити протягом місяця.
За цей час планується ліквідувати стихійні звалища і привести в належний санітарний стан території, що примикають до річок, заток, водойм, каналів.
В акції беруть участь колективи Рескомітету та районних водогосподарських організацій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter