Тепло прийде до України на декілька днів. На півдні до +20°
13:28, 02 квітня 2012Крым
0 0
З 7 квітня знову дощі
3 квітня в Україну прийде тепла погода, заявив директор Українського гідрометцентру МНС Микола Кульбіда на брифінгу в понеділок.
Він повідомив, що поточний тиждень відзначатиметься нестабільними погодними умовами.
З 3 квітня денна температура становитиме до 9-15 градусів тепла, а протягом 4-6 квітня - від 13 до 18 тепла, на півдні до 20 тепла.
Проте, протягом 7-10 квітня спостерігатиметься зниження температури та інтенсивні опади у вигляді дощу, а на заході і півночі України - мокрого снігу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter