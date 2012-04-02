Тепло прийде до України на декілька днів. На півдні до +20°

3 квітня в Україну прийде тепла погода, заявив директор Українського гідрометцентру МНС Микола Кульбіда на брифінгу в понеділок.

Він повідомив, що поточний тиждень відзначатиметься нестабільними погодними умовами.

З 3 квітня денна температура становитиме до 9-15 градусів тепла, а протягом 4-6 квітня - від 13 до 18 тепла, на півдні до 20 тепла.

Проте, протягом 7-10 квітня спостерігатиметься зниження температури та інтенсивні опади у вигляді дощу, а на заході і півночі України - мокрого снігу.