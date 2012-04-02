Леви і туроператори оцінять один одного

Близько тисячі кримських туроператорів візьмуть участь в інформаційному турі в сафарі-парк «Тайган» в Білогірському районі Криму 6 квітня, повідомив курортно-інформаційний центр.

Сафарі-парк «Тайган» - філія ялтинського зоопарку «Казка». Парк займає 32 гектари і нараховує понад 1500 тварин, серед яких - найбільша колекція левів у Європі і єдина пара жирафів в Україні.

Представники туристичних організацій не тільки побувають на презентації парку, а й зможуть укласти договори про співпрацю. Головна мета інфотуру - показати новий туристичний об'єкт, який відкриється 21 квітня.

«Були заявки з різних регіонів України, а також з Москви, але ми відмовили, тому що, перш за все, це інформаційний тур призначений для турбізнесу півострова. Ми запросили працівників туристичних фірм, бюро, а також екскурсоводів, щоб обговорити подальшу співпрацю», - сказав директор сафарі-парку Олег Зубков.