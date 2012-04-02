Росія вступилась за свого "шпигуна" в Севастополі

Міністерство закордонних справ Росії вважає надуманими звинувачення в шпигунстві, висунуті Україною громадянинові РФ Артуру Степанянцу, і сподівається на об'єктивний розгляд справи українським судом у Севастополі, повідомила в понеділок прес-служба російського зовнішньополітичного відомства.

Заступник директора філії російського заводу "Електроприлад", який ремонтує кораблі в Севастополі, з січня 2010 року сидіть під вартою.

У 2010 році на той час голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що співробітники української спецслужби затримали громадянина Росії та жителя Севастополя, які намагалися добути й вивезти за кордон блоки від корабельних станцій радіолокацій, що здійснюють спостереження за крилатими ракетами.

"У Москві розраховують, що розгляд Ленінським районним судом Севастополя справи Степанянца, який розпочався днями, буде об'єктивним, справедливим і політично не ангажованим", - заявив МЗС.

"Російська сторона неодноразово звертала увагу української сторони на надуманість і необгрунтованість звинувачень, що пред'являлися Степанянцу", - підкреслили дипломати.