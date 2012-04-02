Екологи встали грудьми на захист яєць з Лебедячих островів

Адміністрація Кримського природного заповідника вимагає дотримуватися режиму охоронної зони в орнітологічному філії заповідника - Лебедячих островах, повідомила прес-служба організації «Екологія і світ».

Екологи нагадують, що в межах охоронної зони допускається господарська діяльність, але тільки така, «яка не тягне за собою порушення природного ходу процесів на території та акваторії заповідника" Лебедині острови"».

Так, забороняється добувати і знищувати диких тварин, розоряти гнізда, збирати яйця і пух (крім окремих видів в наукових цілях).

Не можна також проводити без проектів роботи, що змінюють систему землекористування: рити канали, будувати дамби, мости, проводити розорювання прибережної цілини і т.п.

«Просимо всіляко сприяти дотриманню режиму охоронної зони, не допускаючи на її території діяльності, здатної нанести шкоду водоплавним і болотним птахам і їх місцю проживання, - говориться в листі до користувачів територій, що входять в охоронну зону орнітологічного філії заповідника. - 80% всіх видів птахів, у тому числі 79% видів, занесених до Червоної книги України, відомих на території "Лебедині острови", постійно знаходяться в межах охоронної зони».

