Пам'ятник "творцю" ноосфери встановлять у Криму
16:00, 02 квітня 2012Крым
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На території університету
Пам’ятник академіку Володимиру Вернадському встановлять в Сімферополі, на території Таврійського національного університету, який носить його ім’я, до 150-річчя від дня народження вченого, повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.
Ювілей буде відзначатися в 2013 році.
План заходів святкування передбачає також видання вибраних творів академіка.
Національний банк України випустить в обіг пам’ятну монету.
"Завдяки іноземним дипломатичним установам до участі в урочистих заходах до ювілею Вернадського зможе долучитися й українська діаспора", - йдеться в прес-релізі уряду.
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