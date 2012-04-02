Пам'ятник "творцю" ноосфери встановлять у Криму

Пам’ятник академіку Володимиру Вернадському встановлять в Сімферополі, на території Таврійського національного університету, який носить його ім’я, до 150-річчя від дня народження вченого, повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.

Ювілей буде відзначатися в 2013 році.

План заходів святкування передбачає також видання вибраних творів академіка.

Національний банк України випустить в обіг пам’ятну монету.

"Завдяки іноземним дипломатичним установам до участі в урочистих заходах до ювілею Вернадського зможе долучитися й українська діаспора", - йдеться в прес-релізі уряду.