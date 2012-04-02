Лов хамси закінчився статтею
16:59, 02 квітня 2012Крым
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Справа на півмільйона
Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного вилову риби в районі мису Сарич в Криму, яке завдало півмільйона гривень збитку, повідомила в понеділок прес-служба наглядового відомства республіки.
Посадові особи підприємства, назву якого прокуратура не вказала, ловили рибу в забороненому місці.
"У результаті незаконного видобування хамси завдано збитків на суму понад півмільйона гривень", - йдеться в прес-релізі.
Проводиться слідство.
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