Лов хамси закінчився статтею

Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного вилову риби в районі мису Сарич в Криму, яке завдало півмільйона гривень збитку, повідомила в понеділок прес-служба наглядового відомства республіки.

Посадові особи підприємства, назву якого прокуратура не вказала, ловили рибу в забороненому місці.

"У результаті незаконного видобування хамси завдано збитків на суму понад півмільйона гривень", - йдеться в прес-релізі.

Проводиться слідство.