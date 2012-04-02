Керівники заводу переплутали свою "шерсть" з робочою

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом невиконання рішень судів посадовими особами судноремонтного заводу в Керчі, де зарплата робітників підприємства спрямовувалася на оплату праці керівництва, повідомила прес-служба наглядового відомства.

"Керівники підприємства, рахунки якого арештовані через багатомільйонний борг, переводили гроші на інші рахунки. За декілька місяців через них перераховано 1,8 млн гривень, витрачених, серед іншого, на оплату праці керівництву заводу", - йдеться в прес-релізі.

Справу порушено за частиною 2 статті 382 Кримінального кодексу України - "невиконання судового рішення службовою особою".