Школярам Сімферополя обіцяють теплі батареї

Мерія Сімферополя вирішила включити опалення в школах міста у зв'язку з несприятливими погодними умовами, повідомила начальник управління освіти міськради Тетяна Сухіна.

З 24 березня, коли школярі пішли на канікули, мерія припинила подачу тепла до установ освіти. В понеділок, 2 квітня, канікули закінчилися.

«Погода не балує своїм теплом, а учбовий процес повинен проходити в максимально комфортних умовах, тому опалювальний сезон буде продовжено», - сказала Сухіна, яку цитує прес-служба мерії.

Згідно з рішенням виконкому, опалювальний сезон в адміністративному центрі Криму продовжений до встановлення середньодобової температури повітря не менше +8 градусів протягом трьох днів поспіль.