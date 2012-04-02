Компанія Ахметова вкладе 46 мільйонів в модернізацію

Стівідорна компанія «Авліта» (Севастополь) має намір до 2013 року інвестувати 46 мільйонів гривень у модернізацію перевантажувального комплексу, повідомила її прес-служба.

«Авліта» оголосила відкритий конкурс підрядників.

Так, компанія планує провести капремонт покриття відкритого складу зберігання вантажів причалу № 20, ремонт технологічного проїзду з західного боку Північного сухого доку з пристроєм господарсько-побутової та зливової каналізації.

Крім того, «Авліта» має намір реалізувати проект подовження приймально-здавальних шляхів № 3, 4, 5 та пристрої підпірних стін залізничного полотна станції «Інженерна», який дозволить компанії збільшити прийом вагонів із зерном і металом в 1,5 рази - до 30 вагонів.

Також «Авліта» хоче завершити реконструкцію колійного господарства станції «Мекензієві гори», це дозволить збільшити її переробну спроможність з 200 до 300 вагонів із зерном і металопродукцією на добу.

«Авліта» має в своєму розпорядженні два глибоководні причали в акваторії незамерзаючої цілий рік Севастопольської бухти. Спеціалізація компанії - перевалка металопродукції і зерна.

Загальна річна пропускна здатність перевантажувального комплексу складає до 5,5 млн тонн вантажів, з яких 2 млн тонн припадає на металопродукцію і 3,5 млн тонн на зерно.

100% акцій АТ «СК «Авліта» належить СКМ (Систем Кепітал Менеджмент). Стратегічне управління «Авліта» здійснює ТОВ «Портінвест» - портовий холдинг СКМ.

У 2011 році «Авліта» збільшила перевалку генеральних і сипучих вантажів на 12,5% в порівнянні з 2010 роком - до 3,61 млн тонн.