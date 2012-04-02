Мер кримського села роздав землі родичам

Молодіжненська сільська рада (Сімферопольський район) скасувала 17 рішень про виділення землі загальною площею 2,2 га, задовольнивши протести прокуратури Криму, повідомила в понеділок прес-служба наглядового відомства.

«Ділянки виділялися у порушення закону громадянам, серед яких був сам сільський голова і його найближчі родичі. При цьому процедура здійснювалася таким чином, що навіть депутатський корпус не мав інформації про одержувачів і умови надання землі», - йдеться в прес-релізі.

Відомство продовжує перевірку законності розпорядження землею в Молодіжному.