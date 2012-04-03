Глухонімого підлітка досі не знайшли
11:00, 03 квітня 2012Крым
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Шукають 100 бійців МНС та МВС
У Криму п'ятий день шукають 15-річного глухонімого підлітка з Полтави Костянтина Магденка, який зник на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування 30 березня в районі Ангарського перевалу, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Учасник змагань не прийшов до фінішу, спочатку спортсмени намагалися розшукати підлітка самостійно, потім - звернулися за допомогою до міліції.
Хлопчика шукають працівники МНС і МВС, фахівці-кінологи, працівники контрольно-рятувальної служби.
Вони обстежили вже 34 кілометри.
Усіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклого, просять повідомити за телефонами «101» або «102».
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