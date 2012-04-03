Глухонімого підлітка досі не знайшли

У Криму п'ятий день шукають 15-річного глухонімого підлітка з Полтави Костянтина Магденка, який зник на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування 30 березня в районі Ангарського перевалу, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Учасник змагань не прийшов до фінішу, спочатку спортсмени намагалися розшукати підлітка самостійно, потім - звернулися за допомогою до міліції.

Хлопчика шукають працівники МНС і МВС, фахівці-кінологи, працівники контрольно-рятувальної служби.

Вони обстежили вже 34 кілометри.

Усіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклого, просять повідомити за телефонами «101» або «102».