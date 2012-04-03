Росіяни на позашляховику протаранили мікроавтобус в Криму

Двоє громадян Росії і один українець отримали травми в результаті зіткнення позашляховика і мікроавтобуса в Криму. Аварія сталася рано вранці 2 березня в Ленінському районі, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Автомобіль «Ніссан» виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус «Форд», оскільки водій позашляховика відволікся від керування.

Водій і пасажир «Ніссана» - 21-річний і 31-річний жителі Курська - отримали закриту черепно-мозкову травму та забої, а 25-річний кримчанин, який керував мікроавтобусом, зламав коліно.

