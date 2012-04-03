8 тисяч кримчан регулярно пускають собі кров
11:23, 03 квітня 2012Крым
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Серед них - 20 медиків
8 тисяч 160 кримчан мають звання «Почесний донор України», з них 70 осіб отримали його цього року, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я республіки.
Із загальної кількості 20 осіб - лікарі служби крові Криму.
«Особливістю донорства в Криму є заготівля крові в основному від безоплатних донорів - 83%, - зазначили в прес-службі. - У 2011 році кількість донацій на одну тисячу населення в Криму склало 35,5, що майже в 2 рази вище, ніж в цілому Україна».
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