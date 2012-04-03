8 тисяч кримчан регулярно пускають собі кров

8 тисяч 160 кримчан мають звання «Почесний донор України», з них 70 осіб отримали його цього року, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я республіки.

Із загальної кількості 20 осіб - лікарі служби крові Криму.

«Особливістю донорства в Криму є заготівля крові в основному від безоплатних донорів - 83%, - зазначили в прес-службі. - У 2011 році кількість донацій на одну тисячу населення в Криму склало 35,5, що майже в 2 рази вище, ніж в цілому Україна».

