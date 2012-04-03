Потепліло: "моржі" закрили сезон

Кримські «моржі» завершили зимовий сезон запливом в море в районі селища Чорноморське на заході півострова, повідомила прес-служба Міністерства молоді та спорту республіки.

Крім «моржів» з Євпаторії, Сак, Севастополя і Сімферополя, біля берегів Криму при температурі повітря 12° C і морської води 6° C поплавали жителі Черкаської, Дніпропетровської та Одеської областей - всього 150 чоловік.

«Після - відбувся імпровізований концерт та нагородження найбільш активних "моржів". На честь свята любителі зимового плавання провели урочисту ходу центральними вулицями селища та поклали квіти до пам'ятника воїнам-визволителям», - повідомила прес-служба.

