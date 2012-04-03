Севастополь вже готується до першотравневої демонстрації
11:42, 03 квітня 2012Крым
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Губернатор віддав розпорядження
У Севастополі 1 травня відзначать демонстрацією і підбиттям підсумків трудових звершень.
Голова міськдержадміністрації Володимир Яцуба віддав розпорядження організувати якісну підготовку до святкування в місті 1 травня Дня праці.
«Приймаємо рішення: Першотравень провести, як годиться - з демонстрацією, з підбиттям підсумків наших трудових звершень, якщо вони будуть», - сказав він.
Яцуба висловив сподівання, що нинішнього року свято у Севастополі пройде більш масово і менш політизовано, аніж у попередні роки.
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