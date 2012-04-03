Севастополь вже готується до першотравневої демонстрації

У Севастополі 1 травня відзначать демонстрацією і підбиттям підсумків трудових звершень.

Голова міськдержадміністрації Володимир Яцуба віддав розпорядження організувати якісну підготовку до святкування в місті 1 травня Дня праці.

«Приймаємо рішення: Першотравень провести, як годиться - з демонстрацією, з підбиттям підсумків наших трудових звершень, якщо вони будуть», - сказав він.

Яцуба висловив сподівання, що нинішнього року свято у Севастополі пройде більш масово і менш політизовано, аніж у попередні роки.