"Севастопольгаз" готують до продажу
12:00, 03 квітня 2012Крым
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НАК передав частину акцій
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" передала Фонду державного майна (ФДМУ) для подальшої приватизації 25% акцій газопостачальної компанії "Севастопольгаз".
Пакет "Нафтогазу" зменшився до 460 001 акції, що становить 25%+1 голосуючих акцій.
Пакет ФДМУ збільшився на 406 000 акцій, що становить 25% голосуючих акцій.
Фонд держмайна планує виставити на продаж пакети акцій 48 обласних і районних газорозподільних і газопостачальних компаній із травня по липень. У цей перелік включено пакети акцій 25 облгазів, "Севастопольгазу", низку газопостачальних компаній у районних центрах і великих містах, нагадують "Українські Новини".
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