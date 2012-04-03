"Севастопольгаз" готують до продажу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" передала Фонду державного майна (ФДМУ) для подальшої приватизації 25% акцій газопостачальної компанії "Севастопольгаз".

Пакет "Нафтогазу" зменшився до 460 001 акції, що становить 25%+1 голосуючих акцій.

Пакет ФДМУ збільшився на 406 000 акцій, що становить 25% голосуючих акцій.

Фонд держмайна планує виставити на продаж пакети акцій 48 обласних і районних газорозподільних і газопостачальних компаній із травня по липень. У цей перелік включено пакети акцій 25 облгазів, "Севастопольгазу", низку газопостачальних компаній у районних центрах і великих містах, нагадують "Українські Новини".