Працівниця СЕС погоріла на хабарі
12:12, 03 квітня 2012Крым
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Жінку затримали
Працівники міліції затримали посадовця однієї з районних санітарно-епідеміологічних станцій у Криму, яка вимагала та отримала тисячу доларів хабара від приватного підприємця за надання довідки на виробництво харчових напівфабрикатів, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Прокуратура порушила против жінки справу за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу "одержання хабара, поєднане з вимаганням".
Триває слідство.
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