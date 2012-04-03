Працівниця СЕС погоріла на хабарі

Працівники міліції затримали посадовця однієї з районних санітарно-епідеміологічних станцій у Криму, яка вимагала та отримала тисячу доларів хабара від приватного підприємця за надання довідки на виробництво харчових напівфабрикатів, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Прокуратура порушила против жінки справу за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу "одержання хабара, поєднане з вимаганням".

Триває слідство.