Кримчани можуть спати спокійно

Сейсмічна обстановка в Криму спокійна, аномалій в деформаційних полях, що вказують на підготовку сильного землетрусу не виявлено, повідомила прес-служба Республіканського комітету з будівництва та архітектури.

Кримська мережа станцій зареєструвала з 23 по 30 березня один місцевий слабкий землетрус з магнітудою М = 1,8 (1,5 бала в епіцентрі).

На заході Туреччини сталися два землетруси з магнітудами 3,4 і 4 (інтенсивність в епіцентрі - 3 і 4 бали), на сході цієї країни - один землетрус з магнітудою 5,2 (в епіцентрі - 5,5 бала).

