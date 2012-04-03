Чиновники "змили" понад $100 тисяч у каналізацію Севастополя

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного перерахування товариству з обмеженою відповідальністю 880 тисяч бюджетних коштів службовцями управління капітального будівництва Севастопольської державної адміністрації у 2009 році, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Працівники управління перерахували гроші ТОВ за виконання робіт з розробки техніко-економічного обґрунтування реконструкції каналізаційних очисних споруд, але без проведення тендерної закупівлі послуг", - йдеться в прес-релізі.

Справу відкрили за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України "зловживання службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки".