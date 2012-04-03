12 готелів Криму потрапили до "золотої сотні" України

12 готелів Криму потрапили до списку "100 кращих готелів України" 2012 року. Рейтинг склала Рада з питань туризму і курортів.

Список "оновився практично на чверть", що свідчить про хорошу динаміку розвитку готельної індустрії в країні, пише "Дзеркало тижня".

Показово, що в "золоту сотню" української готельної індустрії в цьому році увійшли готелі, що представляють майже весь спектр бізнесу - від великих готелів відомих міжнародних мереж (Best Western, Intercontinental, Hyatt, Fairmont, Four Points, Radisson, Ramada) до невеликих готелів, що відзначаються оригінальною концепцією і якістю її реалізації.

На думку голови Ради з питань туризму Євгена Самарцева, подібний формат визначення кращих у галузі є найбільш адекватним на сьогоднішній день і працює на туристичний імідж всієї країни як серйозного туристичного напряму і кожного з регіонів.

Зокрема, "100 кращих готелів України":

15 - в Києві, серед яких: Intercontinental Kiev, Hyatt Regency Kiev, Opera Hotel, "Прем`єр Палас Готель", Radisson Blu Kiev, "Русь Аккорд Готель", готель "Київ", "Президент Готель", "Національний".

13 готелів у Львівській області, серед яких - Citadel Inn, Leopolis, “Reikartz Дворжец”, "Медіваль Львів", Rixos Prykarpattya, Mirotel.

12 готелів в Криму, зокрема: Palmira Palace, Radisson Alushta, Respect Hall Resort&Spa, готель "Брістоль", "Вілла Олена", "Кримський Бриз", "Ореанда Прем`єр Готель", "Ялта-Інтурист".

6 готелів в Донецькії області, зокрема: “Roche Royal Святогірськ”, Donbass Palace, "Прага", "Шахтар Плаза".

4 готелі в Харківській області: "Харків Палас Готель", "Баден-Баден", “Reikartz Харків”, Superior Golf&Spa Resort.