Погода в Україні на середу: до +23°

Мінлива хмарність очікується 4 квітня в Україні. Вуночі в північних, Волинській, Рівненській, Харківській областях та в Карпатах, вдень на крайньому заході країни пройде невеликий дощ, на решті території без опадів, повідомив Український гідрометцентр.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 19-24 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями 19-23°, на узбережжі морів близько 10° тепла; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла.

У Києві та столичній області вночі - невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°. У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 16-18°.