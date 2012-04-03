Сільські чиновники провернули аферу з 17 га землі в Криму

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження земельної ділянки площею 17 гектар в Криму в 2008 році, махінацію провернули сільська рада і державне підприємство, назву яких міліція не вказала.

"Посадові особи одного з державних підприємств Криму здійснили незаконну передачу на користь сільської ради. Встановлено, що перші незаконно відмовилися від земельної ділянки, а інші - протиправно розпорядилися землями держпідприємства", - наводить туман прес-служба кримського управління МВС.

Збиток оцінюється в 623 тисячі гривень.

Справу відкрили за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу - "перевищення службових повноважень, яке привело до тяжких наслідків". Її санкція - від семи до десяти років в'язниці із забороною до трьох років займати певні посади.