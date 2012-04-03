Кримські ветерани отримають 33 автівки до Дня Перемоги

Кримські ветерани Великої Вітчизняної війни отримають ключі від 33 автомобілів до Дня Перемоги 9 травня, повідомила прес-служба Ради міністрів республіки.

Машини придбають на гроші з бюджету Криму. Міністерство соціальної політики регіону вже провело тендер. "До Дня Перемоги ми плануємо вручити нашим ветеранам 33 автомобілі", - сказала глава відомства Олена Семічастна.

Крім того, у Криму в 2012 році передбачено кошти на виготовлення ортопедичного взуття для учасників війни.

Торік кримські ветерани ВВВ отримали також 33 автівки.