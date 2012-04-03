Кримські ветерани отримають 33 автівки до Дня Перемоги

15:27, 03 квітня 2012
Крым
0 0

Гроші з казни республіки

Кримські ветерани Великої Вітчизняної війни отримають ключі від 33 автомобілів до Дня Перемоги 9 травня, повідомила прес-служба Ради міністрів республіки.  

Машини придбають на гроші з бюджету Криму. Міністерство соціальної політики регіону вже провело тендер. "До Дня Перемоги ми плануємо вручити нашим ветеранам 33 автомобілі", - сказала глава відомства Олена Семічастна.  

Крім того, у Криму в 2012 році передбачено кошти на виготовлення ортопедичного взуття для учасників війни.  

Торік кримські ветерани ВВВ отримали також 33 автівки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter