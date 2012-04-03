Автопробіг до Дня Перемоги стартував у Севастополі

У Севастополі на площі Нахімова до 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні узяв старт міжнародний автопробіг, який пройде 13 містами-героями, 35 містами військової слави і 10 містами України, Російської Федерації і Республіки Білорусь, які нагороджені орденом Вітчизняної війни I ступеня.

В автопробігу беруть участь 7 українсько-російських екіпажів у складі 18 чоловік.

Подолавши близько 16 тисяч кілометрів, вони планують до 8 травня прибути до Москви для участі в урочистостях, присвячених Дню Перемоги.

Учасники церемонії відкриття пробігу поклали квіти на Алеї міст-героїв, а також до Вічного вогню біля Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках.

За інформацією прес-служби Севастопольської міськради, акція проводиться в рамках громадського проекту ”Дорогами Перемоги!” за участі міжнародного союзу громадських об`єднань ветеранів ”Бойове братство” за підтримки комітету Державної думи Росії зі справ СНД і зв`язків із співвітчизниками.