У брудній бухті в Севастополі "виловили" дайвера (фото)

16:51, 03 квітня 2012
Крым
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Зник тиждень тому

Співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій у вівторок знайшли тіло дайвера, який зник в Балаклавській бухті Севастополя тиждень тому, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.    

Водолази обстежили 5 кілометрів бухти.  

«Роботи проводилися в умовах обмеженої видимості - до 0,2 метра - в зв’язку із забрудненням бухти ґрунтовими та стічними водами після дощів, а також стоками виробничої діяльності поблизу розташованих підприємств», - йдеться в прес-релізі.  

Пошуки також ускладнила підводна течія.    

Тіло знайшли під кораблем на глибині 7-8 метрів.  

Фото МНС

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