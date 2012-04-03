У брудній бухті в Севастополі "виловили" дайвера (фото)

Співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій у вівторок знайшли тіло дайвера, який зник в Балаклавській бухті Севастополя тиждень тому, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

Водолази обстежили 5 кілометрів бухти.

«Роботи проводилися в умовах обмеженої видимості - до 0,2 метра - в зв’язку із забрудненням бухти ґрунтовими та стічними водами після дощів, а також стоками виробничої діяльності поблизу розташованих підприємств», - йдеться в прес-релізі.

Пошуки також ускладнила підводна течія.

Тіло знайшли під кораблем на глибині 7-8 метрів.

Фото МНС