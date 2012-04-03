Алупка висловила недовіру меру

Депутати Алупкінської міської ради (Алупка, південь Криму) висловили недовіру меру Віктору Толстоногу (Партія регіонів) і достроково припинили його повноваження.

"За" таке рішення проголосувала абсолютна більшість депутатів, які брали участь у позачерговій сесії - 28 з 29, повідомив УНІАН співробітник приймальної секретаря міськради.

Всього в міськраді - 30 депутатів.

Обов'язки мера Алупки виконує секретар міськради Павло Постніков (ПР).

Сам Толстоног, за деякими даними, зараз знаходиться на лікарняному.

У вівторок в містечку також пройшов мітинг з вимогою відставки мера.

Раніше алупкінці звернулися до президента України Віктора Януковича та депутатыв міськради з відкритим листом, де вимагали відправити Толстонога у відставку.

Обурення городян викликало, зокрема, узаконення готелю, самовільно збудованого в охоронній зоні Воронцовського парку, на колишніх землях дитячого протитуберкульозного санаторію «Шахтар».

В Алупці проживають 8,7 тисяч чоловік.

Толстоног був обраний мером восені 2010 року.