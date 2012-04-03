Вовк напав на село в Криму, є поранені
Звіра застрелили
Вовк покусав трьох жителів села П'ятихатка Красногвардійського району Криму, жінка і двоє чоловіків потрапили до лікарні з ранами рук і ніг, а звіра пристрелили, повідомив УНІАН по телефону помічник начальника кримського управління МНС Володимир Іванов.
«За словами людей, ввечері 2 квітня вовк гуляв по селу і кинувся на них», - сказав Іванов.
В результаті нападу звіра в одного чоловіка рана руки, у другого - ноги, у жінки - рани передпліччя і кисті руки.
Жителі П'ятихатки застрелили вовка.
Постраждалі доставлені в лікарню.
За результатами аналізів сказ у людей не виявили. Медики оцінюють стан поранених як задовільний.
Труп вовка відправили до Сімферополя в лабораторію ветеринарної медицини для дослідження на сказ.