Вовк, який напав на село в Криму, хворий на сказ

Вовк, який напав на жителів сіл П'ятихатка і Удачне, був хворий на сказ, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

За уточненими даними від укусів вовка постраждали 4 людини, крім жінки і двох чоловіків - жителів П'ятихатки, вовк напав на мешканця села Удачне, чоловіка 1983 року народження. Напад стався в селі Курганне. Хлопця вовк вкусив запалець лівої руки.

Постраждалі знаходяться в центральній районній лікарні.

Результати їх аналізів будуть готові через 47 днів.

За даними прес-служби, вовка застрелив єгер.

«Було проведено засідання комісії Красногвардійської райдержадміністрації з питань ТЕБ та НС, на якій були визначені ряд ветеринарних заходів щодо недопущення захворювання сказом сільськогосподарських і домашніх тварин» - повідомили в МНС Криму.

