У Криму висадять 26 га лісу

26 гектар молодого лісу висадять на території Криму з 6 по 21 квітня в рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», повідомила прес-служба Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства.

Посадка розпочнеться з території Грушевського лісництва (Старий Крим).

До участі в акції залучать представників рескомітету, лісогосподарських підприємств, учнів, а також представників органів влади, громадських організацій та журналістів.

Зараз ліс займає 10,8% території Криму. До 2020 року цей показник планують збільшити до 17%.

