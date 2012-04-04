Готелі і санаторії Криму витратили на рекламу 400 млн гривень

Кримські готелі і санаторії, які працюють у легальному секторі, витратили на рекламні послуги в 2011 році 393,3 млн гривень, що на 100 мільйонів більше ніж у 2010 році, повідомив курортно-інформаційний центр Криму.

Обсяг витрат на рекламу валовий реалізації туристичних послуг (продуктів) склав 3,4%. При цьому більше всього грошей на рекламу витратили об'єкти розміщення Ялти - 5,44% валової реалізації, Сак - 3,97%, Алушти - 2,27%. Решта регіонів менше 1%.

В цілому, у вартість путівки та проживання в готелі кримські готелі та санаторії закладають від 3% до 7% витрат на рекламу.

