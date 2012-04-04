Чиновники незаконно виділили майже 90 га землі у Криму

Чиновники Сакської райдержадміністрації та управління Держкомзему Сак незаконно розпорядилися та погоджували виділення майже 90 гектарів землі, порушено кримінальні справи, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Зокрема, 30 громадян отримали державні акти на земельні ділянки загальною площею більше 7,5 гектарів. Цими землями незаконно розпорядилися чиновники РДА. Збиток оцінюється у 600 тисяч гривень.

Чиновники іншого відомства - управління Держкомзему - погоджували виділення ділянки площею 80 гектарів. Збиток державі перевищив один мільйон гривень.

Справи порушено за частиною 2 статті 367 КК України - "службова недбалість".