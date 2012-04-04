Суд відпустив емоційного кримського депутата

Депутат Верховної ради Криму В'ячеслав Захаров (фракція "Комуністи"), який звинувачувався у хуліганстві, звільнений від кримінальної відповідальності, так вирішив Центральний районний суд Сімферополя, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Активісти "Партії нового покоління України" в жовтні 2010 року пікетували будівлю кримського рескому КПУ в Сімферополі. За їхніми словами, комуністи на чолі з Захаровим в грубій формі намагалися зірвати акцію. Після чого на депутата завели кримінальну справу.

Обраний щодо Захарова запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд скасований. "Депутат повністю визнав свою провину і просив суд звільнити його від відповідальності у зв'язку з літнім віком", - повідомили в прес-службі.

65-річного Захарова звільнили на підставі закону "Про амністію", кримінальну справу проти нього закрили.

