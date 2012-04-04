"Металісти" вкрали огорожі з кладовища в Криму
12:17, 04 квітня 2012Крым
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Порушили справу про вандалізм
Співробітники міліції шукають "мисливців" за металом, які вкрали чавунні огорожі з 14 могил на кладовищі села Тепловка Сімферопольського району Криму, повідомила в середу прес-служба кримського управління МВС.
Огорожі пропали з 20 по 29 березня.
Міліція порушила кримінальну справу за статтею "наруга над могилою, здійснена за попередньою змовою групою осіб", санкція якої - від трьох до п'яти років обмеження свободи або такий же тюремний термін.
"Проводяться заходи, направлені на встановлення осіб злочинців і їх місцезнаходження", - заявили в МВС.
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