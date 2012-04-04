"Металісти" вкрали огорожі з кладовища в Криму

12:17, 04 квітня 2012
Крым
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Порушили справу про вандалізм

Співробітники міліції шукають "мисливців" за металом, які вкрали чавунні огорожі з 14 могил на кладовищі села Тепловка Сімферопольського району Криму, повідомила в середу прес-служба кримського управління МВС.  

Огорожі пропали з 20 по 29 березня.  

Міліція порушила кримінальну справу за статтею "наруга над могилою, здійснена за попередньою змовою групою осіб", санкція якої - від трьох до п'яти років обмеження свободи або такий же тюремний термін.  

"Проводяться заходи, направлені на встановлення осіб злочинців і їх місцезнаходження", - заявили в МВС.

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