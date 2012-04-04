Скажений вовк напав на людей в Криму

Вовк, який покусав чотирьох людей у селах П’ятихатка й Курганне в Криму, хворів на сказ, повідомила в середу прес-служба кримського управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Звір напав на людей ввечері 2 квітня. Вовка застрелив єгер.

Серед постраждалих - жінка й троє чоловіків. У більшості селян укуси рук, у одного чоловіка - ніг. Вони перебувають у лікарні.

Результати аналізів на сказ будуть готові через 47 днів.

"Пройшло засідання комісії Червоногвардійської райдержадміністрації з питань ТЕБ і НС, на якому було визначено низку ветеринарних заходів і заходів із недопущення захворювання на сказ сільськогосподарських і домашніх тварин", - повідомили в МНС.