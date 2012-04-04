Скажений вовк напав на людей в Криму
12:23, 04 квітня 2012Крым
0 0
Звіра застрелив єгер...
Вовк, який покусав чотирьох людей у селах П’ятихатка й Курганне в Криму, хворів на сказ, повідомила в середу прес-служба кримського управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.
Звір напав на людей ввечері 2 квітня. Вовка застрелив єгер.
Серед постраждалих - жінка й троє чоловіків. У більшості селян укуси рук, у одного чоловіка - ніг. Вони перебувають у лікарні.
Результати аналізів на сказ будуть готові через 47 днів.
"Пройшло засідання комісії Червоногвардійської райдержадміністрації з питань ТЕБ і НС, на якому було визначено низку ветеринарних заходів і заходів із недопущення захворювання на сказ сільськогосподарських і домашніх тварин", - повідомили в МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter