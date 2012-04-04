Мусульмани Криму повстали проти будівництва дайвінг-центру

Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) оскаржить видачу державного акта на 35 соток землі в селі Семенівка Ленінського району, де раніше розташовувалося мусульманське кладовище, а нині планують побудувати дайвінг-центр, повідомила прес-служба ДУМК.

"Після отримання держакту почалися будівельні роботи, в ході яких були виявлені людські останки. За результатами інформаційної роботи стало відомо, що раніше на цій ділянці землі знаходилося мусульманське кладовище. Доказом цього є свідчення людей, архівні довідки. Однак держакт так і не скасовано, а будівельні роботи тривають", - сказав юрист ДУМК Ібраїм Каймакан.

Знайдені останки відправили на експертизу, а після перепоховали на тому ж кладовищі. Крім того, там встановили пам'ятний камінь.

"Місцева влада заборонила проводити на території Мисовської сільської ради будь-які дії з перепоховання, а також звернулася до суду з вимогою знести пам'ятний камінь. Суд розглянув позовні вимоги сільської ради і задовольнив їх, а ініціатора установки каменя оштрафував майже на 1500 гривень. Апеляція залишила без змін рішення першої інстанції, а в касації взагалі відмовили", - повідомили в ДУМК.

За даними управління, на минулому тижні судові виконавці знесли пам'ятний камінь.

