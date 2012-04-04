"Дні Криму" пройдуть в 11 містах Росії та України

«Дні Криму» відбудуться цієї весни в 4-х містах Росії і 7-ми містах України, повідомляє курортно-інформаційний центр.

«Реалізація проекту дозволить донести об'єктивну та актуальну інформацію про можливості кримського санаторно-курортного оздоровлення регіонах Україні та Росії, які визначені, як пріоритетні», - йдеться в прес-релізі.

Так, проект відбудеться в Ростові-на-Дону, Бєлгороді, Курську, Тулі, Донецьку, Луганську, Вінниці, Львові, Запоріжжі, Дніпропетровську та Харкові.

«Дні Криму» - робочі зустрічі представників Міністерства курортів і туризму республіки з губернаторами мерами, семінари, презентації виставкової експозиції музеїв Криму та концерти музикантів.

За підсумками проекту планується підписання партнерських угод з представниками турбізнесу.