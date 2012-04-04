У Севастополі поганяють на велосипедах

150 спортсменів з України, Росії і Білорусії візьмуть участь у першому етап Кубка України з даун-хіллу - швидкісного спуску на гірських велосипедах, який стартує в ці вихідні в Балаклаві, повідомляє прес-служба Балаклавський райдержадміністрації.

Гонки пройдуть по схилах урочища Алсу, біля села Морозівка. Довжина траси швидкісного спуску 2 тисячі метрів, перепад висоти - 280м.

«Збудована повнорозмірна швидкісна даунхільна траса паркового стилю, середня ширина якої - не менше 2 метрів», - зазначає прес-служба.

Змагання пройдуть у категоріях: «дівчини» (різного віку), «юніори» (до 18 років), «еліта»: (19 років і старше), «майстри» (30 років і старше).

Організаторами змагань виступили клуб Балаклавських любителів гірського велосипеда, федерація гірського велоспорту та велотуризму Севастополя у співпраці з Федерацією велоспорту Івано-Франківської області.