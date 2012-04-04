Коктебель отримав генплан

Депутати Коктебельської селищної ради проголосували за генеральний план селища, який представив мер Олексій Булига, повідомляє «Кафа».

На сесії мер повідомив депутатам, що генплан пройшов останнє узгодження в екологічній інспекції.

«За остаточне затвердження генерального плану проголосували 17 депутатів, троє були проти і двоє - утрималися, оскільки з проектом документа не змогли ознайомитися всі бажаючі жителі селища» - зазначає видання.

Плакати з генпланом Коктебеля вивішені в залі засідань селищної ради.