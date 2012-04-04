Кримський будівельний гігант скоротив штат в 2,5 рази

Будівельна компанія «Консоль ЛТД» (Сімферополь) скоротила штат працівників з 4,5 тисяч до 2-х тисяч чоловік.

Штат інженерно-технічних працівників скоротився втричі - з півтори тисячі людей залишилися працювати 500.

Причина масових звільнень працівників - зовнішні фактори, а не внутрішні проблеми найбільшої будівельної компанії, повідомляє «Центр журналістських розслідувань».

«Подивіться, що сьогодні відбувається на ринку нерухомості - повна тиша. Виходячи з цього, доводиться робити скорочення інженерно-технічних працівників. Ми запропонували своїм співробітникам перейти на договірні відносини - є робота, запрошуємо, за актом виконаних робіт оплачуємо», - сказав голова правління фірми «Консоль ЛТД» Володимир Ясинський.

Він повідомив також, що минулого року фірма працювала на чверть своїх потужностей, а в першому кварталі 2012 року практично не працювала.

Скорочення йдуть по всій корпорації і повністю за всіма напрямами», - зазначив Ясинський.

