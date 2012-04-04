У кримського пенсіонера забрали рушницю царських часів

Співробітники міліції вилучили рушницю кінця XIX - початку XX століття у 83-річного жителя Криму, він зберігав раритет в своєму гаражі, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Рушниця Мосіна 1891-1910 років випуску з укороченим за типом обріза стволом була на озброєнні Російської Імператорської армії.

За словами пенсіонера, раритет він знайшов 20 років тому, збираючи гриби в районі Севастополя. Зброю вирішив залишити - як реліквію, на пам'ять.

Міліція порушила кримінальну справу за статтею "незаконне поводження зі зброєю", санкція якої - від двох до п'яти років в'язниці.