У кримського пенсіонера забрали рушницю царських часів

15:36, 04 квітня 2012
Крым
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Діду "світить" термін

Співробітники міліції вилучили рушницю кінця XIX - початку XX століття у 83-річного жителя Криму, він зберігав раритет в своєму гаражі, повідомила прес-служба кримського управління МВС. 

Рушниця Мосіна 1891-1910 років випуску з укороченим за типом обріза стволом була на озброєнні Російської Імператорської армії. 

За словами пенсіонера, раритет він знайшов 20 років тому, збираючи гриби в районі Севастополя. Зброю вирішив залишити - як реліквію, на пам'ять. 

Міліція порушила кримінальну справу за статтею "незаконне поводження зі зброєю", санкція якої - від двох до п'яти років в'язниці.

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