Севастополь розпочав святкувати 20 річницю створення українських ВМС

Покладанням квітів до пам’ятника Гетьману Сагайдачному, що на Античному бульварі, розпочалися в середу в Севастополі урочисті заходи до 20-ї річниці підписання указу президента «Про невідкладні заходи по будівництву Збройних сил України», згідно з яким було розпочато створення Військово-морських сил держави.

У церемонії, яка завершилася ритуалом проходження урочистим маршем роти почесної варти, взяли участь перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв, члени військової ради флоту, ветерани ВМС, представники громадськості міста, учнівська молодь з регіонів України - учасники військово-патріотичного проекту «Школа виживання».

Згідно із затвердженим командувачем ВМС адміралом Віктором Максимовим планом основних заходів, 7 квітня на території штабу командування відбудеться урочиста церемонія відкриття реконструйованої Пам’ятної стели, присвяченої історії створення українського флоту.

Після цього заплановано проведення урочистого зібрання за участю ветеранів, які здійснили внесок у становлення та розвиток ВМС.

Сценарій урочистого зібрання передбачає також презентацію фільму «Вони були першими», створеного флотською телерадіокомпанією «Бриз», а також святковий концерт.

На 8 квітня заплановані відвідування почесними гостями, ветеранами ВМС кораблів Центру морських операцій ВМС, та екскурсія до Військово-морського музею України, що на Михайлівській батареї.