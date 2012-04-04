Кримських майстринь просять допомогти онкохворим дітям

Сімферопольська і Кримська єпархія Української православної церкви Московського патріархату просить кримських художників і умільців допомогти дітям, хворим онкологічними захворюваннями, для цього потрібно безоплатно передати свої роботи на ярмарок, зібрані гроші єпархія передасть на лікування.

Добродійний ярмарок відбудеться 29 квітня на площі поблизу кафедрального Петропавловського собору в Сімферополі.

"Підійдуть будь-які предмети, створені своїми руками. Це можуть бути вироби в техніці декупаж, вишивка, будь-які в'язані речі, прикраси, мило ручної роботи, сувеніри тощо", - говориться в повідомленні єпархії.

"Можна купити щось на ярмарку, можна просто опустити гроші в ящик, можна принести на базар власний виріб, і це буде вашим вкладом", - додає єпархія.

Вироби для ярмарку приймаються у відділі культури єпархії за адресою: Сімферополь, вулиця Героїв Аджимушкая, 9/11 (з понеділка по п'ятницю, з 10.00 до 15.00), телефон: (0652) 51-22-46.