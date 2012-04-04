Фронтовику, який штурмував Берлін, дали квартиру в Сімферополі

93-річний ветеран Великої Вітчизняної війни, інвалід I групи Макар Зімниця отримав в середу однокімнатну квартиру в Сімферополі, повідомив прес-центр міської ради.

«Спасибі Вам за Перемогу. За героїзм і мужність, з якою Ви відстояли для нас мирне життя на рідній землі», - сказав мер Сімферополя Віктор Агєєв, вручаючи ключі.

Макар під час війни був поранений і попав в полон, важко хворів на тиф. Він брав участь у звільненні Криму від фашистів і штурмував столицю Німеччини Берлін.

Квартиру з євроремонтом по вулиці Большевіка Попова придбали для ветерана в рамках програми Кабінету міністрів України по забезпеченню житлом інвалідів I групи ВВВ, які тривалий час стоять в черзі наи отримання квартир.

На житло виділили 213 тисяч гривень з державного і міського бюджетів.

У 2011 році серед інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи розподілили 15 квартир в Сімферополі.