Фронтовику, який штурмував Берлін, дали квартиру в Сімферополі

17:42, 04 квітня 2012
Крым
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93-річний ветеран Великої Вітчизняної війни, інвалід I групи Макар Зімниця отримав в середу однокімнатну квартиру в Сімферополі, повідомив прес-центр міської ради. 

«Спасибі Вам за Перемогу. За героїзм і мужність, з якою Ви відстояли для нас мирне життя на рідній землі», - сказав мер Сімферополя Віктор Агєєв, вручаючи ключі. 

Макар під час війни був поранений і попав в полон, важко хворів на тиф. Він брав участь у звільненні Криму від фашистів і штурмував столицю Німеччини Берлін. 

Квартиру з євроремонтом по вулиці Большевіка Попова придбали для ветерана в рамках програми Кабінету міністрів України по забезпеченню житлом інвалідів I групи ВВВ, які тривалий час стоять в черзі наи отримання квартир. 

На житло виділили 213 тисяч гривень з державного і міського бюджетів. 

У 2011 році серед інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи розподілили 15 квартир в Сімферополі.

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